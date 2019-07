Es fehlt der Gemeinschaftswährung weiterhin an einer klaren Richtung, während der EUR/USD im Bereich der 1,1270/80 unter Druck steht. EUR/USD Fokus liegt auf Renditen, Daten Das Paar schwankt zwischen Gewinn und Verlust, während es am unteren Ende seiner Range notiert, nach dem es am Montag zu einem Pullback und einem Bruch unter den kritischen 200-Tage-SMA ...

