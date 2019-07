Bis ins Regierungsviertel in Berlin sind die Rauchzeichen der Waldbrände in Brandenburg zu riechen. "Wenn der Klimawandel in die Nase steigt", titelt die TAZ. "Die Hölle kommt", fürchtet der Spiegel. Waldbrände von Griechenland bis Schweden. In Brandenburg sind es die schlimmsten in der Landesgeschichte. Der Klimawandel ist kein einziges schreckliches Ereignis, er ist ein schleichender, […]Bis ins Regierungsviertel in Berlin sind die Rauchzeichen der Waldbrände in Brandenburg zu riechen. "Wenn der Klimawandel in die Nase steigt", titelt die TAZ. "Die Hölle kommt", fürchtet der Spiegel. Waldbrände ...

