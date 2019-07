Haarscharf an der Aufwärtstrendgerade entlang - bei Wirecard gleichen die aktuellen Sitzungen einem Balanceakt. Denn dem neuerlichen Ausbruch über die 150er-Marke folgte bislang eben nicht der große Befreiungsschlag, der die Kurse auf einen Streich an, besser noch über die 160er-Schwelle katapultiert hätte. Damit ist das Klassenziel erst einmal (noch) nicht erreicht; höchste Zeit also, dass die Bullen mindestens eine Schippe drauflegen! Das könnte dann so aussehen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...