Der spanische Schauspieler Antonio Banderas ist der Ansicht, dass es für jeden Menschen einen Moment der Wahrheit im Leben gibt. "Bei mir war dieser Augenblick gekommen, als mich vor zwei Jahren ein Herzinfarkt erwischte: Da habe ich dem Tod ins Gesicht geschaut, und ich habe mich gefragt, ob ich wirklich so aufhören will", sagte Banderas den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Wochenendausgaben).



Als er den Infarkt überstanden hatte, habe sich sein "Blick auf die wichtigen Dinge" geöffnet. "Ich konzentrierte mich auf meine Tochter, meine Freunde, die Arbeit, die ich liebe", so der Schauspieler weiter. Alles andere sei ihm plötzlich unwichtig gewesen. Der Spanier mit viel Hollywood-Erfahrung glaubt aber nicht, dass man unbedingt eine persönliche Katastrophe überstehen müsse, um die richtigen Prioritäten zu setzen: "Leute, die intelligenter sind als ich, schaffen das vermutlich auch ohne Herzinfarkt", sagte Banderas den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".