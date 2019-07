Der AfD-Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, Helmut Seifen, will auf dem Parteitag am Wochenende in Warburg nicht erneut für eine Spitzenposition kandidieren. Er werde "auf keinen Fall wieder für ein Vorstandsamt antreten", sagte Seifen dem "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.



Er habe der Partei "nicht vermitteln können, dass mein Weg der richtige ist", daher sei jetzt Schluss, so der AfD-Politiker weiter. Seifen ist seit 2017 AfD-Chef in Nordrhein-Westfalen. Allerdings überwarf er sich mit seinem Co-Vorsitzenden Thomas Röckemann. Seifen gilt als Gegner der Sammelbewegung "Der Flügel", jenem völkisch-nationalistischen AfD-Lagers um den thüringischen Landeschef Björn Höcke.



Röckemann dagegen gilt als flügelnah. Im bisherigen Landesvorstand habe man viele Entscheidungen nicht treffen können, weil Flügel-Anhänger loyal gegenüber Höcke gewesen seien, aber nicht gegenüber der Partei, sagte Seifen dem "Spiegel".