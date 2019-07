Bei einer Explosion an einem Einkaufszentrum in Plantation nahe Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida sind mehrere Menschen verletzt worden. Mindestens 20 Menschen seien verletzt worden, zwei davon schwer, sagte Joel Gordon, der Feuerwehrchef in Plantation, am Samstag.



Die Zahl sei aber noch nicht bestätigt worden. Rettungskräfte hätten nach weiteren Verletzten gesucht, aber man gehe davon aus, dass alle Verletzten zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden seien, so der Feuerwehrchef weiter. Rettungskräfte hätten ein Gasleck gefunden, als sie das Einkaufszentrum erreichten, das inzwischen wieder geschlossen worden sei, sagte Gordon. Es gebe jedoch noch keine Bestätigung dafür, dass dies die Ursache der Explosion gewesen sei, so der Feuerwehrchef weiter.



Der örtliche Fernsehsender WPLG hatte Videoaufnahmen veröffentlicht, auf denen ein zerstörtes Gebäude mit zerbrochenen Fensterscheiben und ein großes Trümmerfeld zu sehen sind.