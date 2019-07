Kurz vor ihren Gesprächen mit Ursula von der Leyen (CDU) am Montag haben die europäischen Grünen Bedingungen für eine mögliche Unterstützung der Kandidatin für den Posten der Kommissionspräsidentin gestellt. "Ohne Spitzenkandidaten mit europaweiten Wahllisten geht gar nichts für Ursula von der Leyen", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold mit Blick auf die nächsten Europawahlen der "Bild am Sonntag".



Giegold kritisierte die Nominierung von der Leyens. Den Wählern seien Spitzenkandidaten versprochen worden, und jetzt solle die europaweit unbekannte von der Leyen den Posten bekommen. "Das Europaparlament soll so entmachtet werden. So geht das nicht", sagte Giegold.