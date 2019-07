Rio de Janeiro - Der legendäre brasilianische Sänger und Gitarrist Joao Gilberto ist tot. Nach Angaben des Nachrichtenportals G1 starb Gilberto am Samstag im Alter von 88 Jahren in seiner Wohnung in Rio de Janeiro. Der Musiker galt als der Vater des Bossa Nova. Durch seine Interpretationen von "Das Mädchen aus Ipanema" und "Chega de Saudade" (Nie mehr Sehnsucht) gelangte er zu Weltruhm.

