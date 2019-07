Hapag-Lloyd hat eine Rekordbestellung für Kühlcontainer, so genannte Reefer, in Auftrag gegeben. Bereits im Juli beginnt die Produktion von 970 20-Fuß-Containern und 12.450 40-Fuß-Containern. Die Auslieferung der weißen Boxen ist für November 2019, pünktlich zur Reefersaison, vorgesehen. Dann beginnt in den Ländern der Südhalbkugel die Erntezeit....

