Der spanische Export von Obst und Gemüse an nichteuropäische Länder ist in dem ersten Quartal 2019 um 16% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 210 Millionen EUR angewachsen, bedingt durch das Wachstum von Kanada und China. Bildquelle: Shutterstock.com Der Export von Obst und Gemüse nach Kanada stand in diesem Zeitraum bei 34,5 Millionen EUR, 4% mehr als in...

