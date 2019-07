Die Deutschen sind beim Thema Flugtaxis gespalten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde.



Demnach erwarten 44 Prozent der Deutschen, dass Flugtaxis nie funktionieren werden. 49 Prozent gehen davon aus, dass Flugtaxis in Zukunft alltäglich sein werden. 46 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Flugtaxis eine gute Ergänzung zum öffentlichen Personen-Nahverkehr sind. 57 Prozent sind aber überzeugt, dass Flugtaxis vor allem auf speziellen Routen, wie etwa vom Bahnhof zum Flughafen eingesetzt werden sollen.



In der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen halten 54 Prozent Flugtaxis für eine gute ÖPNV-Ergänzung, 61 Prozent sehen sie als sinnvoll auf speziellen Routen. 49 Prozent gehen davon aus, dass Flugtaxis nur etwas für Reiche sein werden. In der Altersgruppe ab 65 Jahren sind es 58 Prozent. In dieser Altersgruppe wollen ebenfalls 58 Prozent, dass Flugtaxis verboten werden.



In der Altersgruppe 16 bis 29 denken dies 40 Prozent. 38 Prozent der Deutschen würde ein Flugtaxi gerne einmal ausprobieren, unter den 16- bis 29-Jährigen sind es 48 Prozent, bei den über 65-Jährigen 26 Prozent. Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.004 Personen ab 16 Jahren.