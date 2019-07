Der AUD/USD, der die vergangene Woche unter 0,70 beendete, nach dem er am Freitag um 40 Pips gefallen war, zeigt sich am Montag von seiner ruhigen Seite. Aktuell findet der Handel mit einem kleinen Gewinn bei 0,6985 statt. Am letzten Freitag gab das U.S. Bureau of Labor Statistics bekannt, dass im Juni in der US Wirtschaft 224K neue Arbeitsplätze geschaffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...