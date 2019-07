Ende 2018 hat die EU in der novellierten Energieeffizienz-Richtlinie ihre Bemühungen über das Jahr 2020 hinaus verlängert und die Marschroute ausgegeben, die Energieeffizienz bis 2030 um mindestens 32,5 % gegenu¨ber dem Stand von 2007 zu verbessern. Die derzeitigen Bemühungen werden dabei nach Einschätzung der EUA nicht ausreichen, dieses Ziel zu erreichen. Wenn es darum geht, nach Potenzialen für eine steigende Energieeffizienz Ausschau zu halten, geraten die energieintensiven Industrien schnell in den Fokus - und damit auch die Chemiebranche. Dabei haben die Chemieunternehmen in der Vergangenheit bereits große Anstrengungen unternommen und Erfolge nachgewiesen: Zwischen 1990 und 2017 hat die Branche laut VCI ihren Energieeinsatz um etwa 15 % zurückgefahren - bei gleichzeitig stark steigenden Produktionsmengen.

KWK-Technologie liegt im Trend

Der Bayer-Konzern konnte unlängst vermelden, sein ursprünglich bis 2020 anvisiertes Ziel, die Energieeffizienz im Unternehmen bis 2020 um 10 % gegenüber 2015 zu erhöhen, bereits mit dem vergangenen Jahr übertroffen zu haben. Das Unternehmen setzt dabei insbesondere auf Technologien für die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den KWK-Einsatz sind in Deutschland derzeit recht günstig. Erst um Weihnachten 2018 hat die Bundesregierung die EEG-Privilegierung von KWK-Anlagen zur Eigenstromerzeugung rückwirkend wiedereingesetzt. Auch das sogenannte KWK-Gesetz, das die Stromeinspeisung ins öffentliche Netz fördert, wurde bis 2025 verlängert.

Die Beispiele im KWK-Bereich sind vielfältig. Der Spezialchemiekonzern Evonik etwa ersetzte 2016 am Standort Marl einen Kohleblock durch ...

