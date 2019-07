FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.07.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8100 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS EDDIE STOBART PRICE TARGET TO 130 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JUST EAT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 600 (880) PENCE - CANACCORD RAISES GENEL ENERGY TO BUY (SPECULATIVE BUY) - TARGET 310 (305) PENCE - CS RAISES DRAX GROUP TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 295 (325) PENCE - JEFFERIES CUTS NMC HEALTH PRICE TARGET TO 1986 (2077) PENCE - 'UNDERPERFORM' - KEPLER CHEUVREUX CUTS DIAGEO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3400 (3300) PENCE - ODDO BHF CUTS EASYJET TO 'REDUCE' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1050 (1170) PENCE - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3400 (3800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 675 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS GLENCORE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 295 (330) PENCE - UBS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 3490 (3423) PENCE - 'SELL'



- LIBERUM RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 640 (620) PENCE - 'BUY'



