Zürich - Zürich ist die innovativste Region Europas. Dies zeigt der 9. Regionale Innovationsanzeiger (RIS) der Europäischen Kommission. Der RIS vergleicht 238 Regionen in 23 EU-Ländern sowie in Norwegen, Serbien und in der Schweiz aufgrund von 17 Indikatoren auf ihre Innovationskraft. Alle zwei Jahre publiziert die Europäische Kommission dazu einen Bericht. Die Region Zürich ist bereits zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...