Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag deutliche Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.415 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 1,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Adidas, der Deutschen Telekom und von Vonovia entgegen dem Trend im Plus. Die Aktien von BASF sind gegenwärtig kräftig im Minus die Schlusslichter der Liste. Der Chemiekonzern hatte am Montagabend seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Unter anderem erwarte man einen leichten Rückgang des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr, teilte BASF mit.



Bisher war das Unternehmen von einem leichte Umsatzwachstum von ein bis fünf Prozent ausgegangen. Beim EBIT vor Sondereinflüssen geht BASF mittlerweile sogar von einem Ergebnis aus, welches um bis zu 30 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen wird. Auch hier war man bisher von einem leichtem Anstieg ausgegangen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt leicht zugelegt und mit einem Stand von 21.565,15 Punkten geschlossen (+0,14 Prozent).



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1206 US-Dollar (-0,09 Prozent).