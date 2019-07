Der sonnige Juni war ein guter Monat für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen. Der Überschuss auf dem EEG-Konto sank zum Monatsende auf gut 4,4 Milliarden Euro.Das Plus auf dem EEG-Konto der Übertragungsnetzbetreiber ist im Juni weiter gesunken. Bereits im April und im Mai hatten die Ausgaben die Einnahmen überstiegen, im Juni setzte sich diese Entwicklung mit einer Differenz von etwa 374 Millionen Euro fort. Der deutlich positive Saldo des Kontos ist jedoch nicht in Gefahr, wie die am Dienstag veröffentlichte Aktualisierung zeigt. Demnach lag der Überschuss Ende Juni bei 4.425.522.416,23 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...