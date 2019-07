Die französische Regierung hat für das kommende Jahr die Einführung einer Ökosteuer auf Flugtickets angekündigt. Man habe beschlossen, die neue Steuer auf nahezu alle in Frankreich startenden Flüge anzuwenden, sagte die französische Verkehrsministerin Élisabeth Borne am Dienstag in Paris.



Insgesamt rechne man mit Einnahmen von circa 180 Millionen Euro pro Jahr. Sie sollen unter anderem in die Verkehrsinfrastruktur investiert werden. Konkret soll die neue Abgabe je nach Strecke zwischen 1,50 Euro und 18 Euro pro Ticket betragen, kündigte Borne an.