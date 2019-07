In der niederländischen Region Emmen im Ortsteil Barger Compascuum hat die SPR Energie GmbH aus dem niedersächsischen Seevetal eine 12 MW große Photovoltaikanlage in installiert. Am 06. Juli 2019 wurde der Solarpark am Standort Barger Compascuum feierlich eröffnet. 38.000 Module sind nun auf einer Freifläche von 10 Hektar und 2800qm Dachfläche installiert. 150 Stringwechselrichter und 200.000 Kabelmeter ...

