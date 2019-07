Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Japanischen Yen Futures Märkten am Montag um mehr als 2K Kontrakte gesunken ist. Das Volumen sank dagegen um 18,9K Kontrakte. USD/JPY hat mit 109,00 starken Widerstand vor der Brust Der USD/JPY notiert in der Nähe seiner 2-Wochen-Tiefs von 108,80. Das rückläufige Open Interest und ...

