Mit der Klimaveränderung kommen die ersten Mangos und Avocados "Made in Italy" neben vielen anderen exotischen Verbraucherprodukten wie Bananen und weniger bekannte Sorten wie schwarze Zapote und Sapodilla. Das ergibt sich aus der ersten Studie von Coldiretti "I tropicali italiani", die bei der Eröffnung des Bauerndorfes von Coldiretti in Mailand, in Castello...

Den vollständigen Artikel lesen ...