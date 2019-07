Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft schlägt vor, mit den Einnahmen aus einem CO2-Preis die Stromsteuer zu senken sowie das Wohngeld und den ALG-II-Regelsatz zu erhöhen. Basis ist ein Gutachten des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum.Der BDEW beteiligt sich mit einem eigenen Vorschlag an den Diskussionen um eine mögliche CO2-Bepreisung. Auf Basis eines Gutachtens des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum spricht sich der Verband dafür aus, die Einnahmen aus einem CO2-Preis für den Mobilitäts- und Wärmemarkt ...

