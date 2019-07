Charttechnisch betrachtet bewegt sich die Aktie in den letzten Monaten in einer ansteigenden Seitwärtsbewegung, wobei die obere Begrenzung bei knapp über 160,00 Euro liegt. Man kann seit Mitte Juni einen steilen Anstieg sehen und alles in allem können wir uns bei Volkswagen einen weiteren Kursanstieg gut vorstellen. Die Chartindikatoren haben sich stark verbessert, die aufsteigende 100- und 200-Tage-Linie liegt in gutem Abstand unter dem Tageskurs ...

