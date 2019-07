Adam Choragwicki (StarCapital AG): Wo bleiben die "Fallen Angels"?

In den vergangenen Monaten hat die Skepsis gegenüber dem Investment Grade (IG) Unternehmensanleihemarkt deutlich zugenommen. Laut einiger Marktteilnehmer und Analysten ist der stetige Anstieg des Anteils der mit "BBB"-Rating beurteilten Anleihen in diesem Segment besorgnis-erregend. Dieser ist in den vergangenen 10 ahren gem. dem ICE BofAML Global Corporate Index von ca. 30 % auf 50% angestiegen.

Aktuell entspräche es einer Marktkapitalisierung von ca. 5.500 Mrd. USD.

StarInvest Marktkommentar "Wo bleiben die "Fallen Angels"?"

