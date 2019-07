Giant ist die neuste der Marken von Ahold U.S., die den Kunden den Komfort anbietet, seine Lebensmittelbestellungen online abzugeben und sie in lokalen Läden abzuholen, ohne ihr Auto verlassen zu müssen. Giant Pickup begann seine Markteinführung in zwei Läden am 1. Juli und wird bis Ende des Jahres in Washington D.C., Maryland, Virginia und Delaware in 100 Läden...

Den vollständigen Artikel lesen ...