London - Die britische Regierung hat einen Zwischenfall mit einem Öltanker im Persischen Golf bestätigt. "Entgegen internationalem Recht versuchten drei iranische Schiffe, die Durchfahrt eines Handelsschiffes, der "British Heritage", in der Strasse von Hormus zu behindern", teilte ein Sprecher der Regierung in London am Donnerstagmorgen mit. Zuvor hatten US-Medien...

