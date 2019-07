Die Investoren haben den Pessimismus gegenüber der Gemeinschaftswährung im Zusammenhang mit der Powell Anhörung am Mittwoch abgelegt und so konnte der EUR/USD zur 1,1280 steigen, wo das Wochenhoch gebildet wurde und die Dynamik nachließ. EUR/USD hat EZB und US CPI im Blick Das Paar baute seine Wochenverluste ab, nach dem es am Mittwoch vom Fed Vorsitzenden ...

