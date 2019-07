FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.07.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 670 (650) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES WOOD TO 'TOP PICK' IN OIL SERVICES - OUTPERFORM, TARGET 830 P. - FTSE INDICATED +0.3% TO 7553 (CLOSE: 7530.69) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2600 (2500) PENCE - GOLDMAN RAISES MEGGITT TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 662 (592) PENCE - JEFFERIES RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 275 (255) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BAT PRICE TARGET TO 3600 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 110 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2100 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 530 (575) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 570 (520) PENCE - 'BUY' - MS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET PRICE TO 675 (625) PENCE- 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2150 (2225) PENCE - 'NEUTRAL'



