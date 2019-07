Der USD/CAD fiel heute zum Wochentief von 1,3040 und so bleibt er in Reichweite des 2019 Tief, welches Anfang Juli bei 1,3035 gebildet wurde. Der US-Dollar-Index konnte sich in der vergangenen Stunde leicht erholen und so entfernte sich das Paar von seinem Tief, während der Tagesverlust bei 1,3060 insgesamt 0,15 % beträgt. Der USD Abverkauf wurde am ...

