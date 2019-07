Mit zehn Millionen Euro hat das Bundesland Investitionen in Photovoltaik-Anlagen mit Speicher unterstützt. Insgesamt wurden etwa 4400 Vorhaben mit einer Gesamtinvestitionssumme von rund 110 Millionen Euro bewilligt."Unser Förderprogramm war ein großer Erfolg und hat der Energiewende im Land weiteren Schwung verliehen." Dieses Fazit zog Baden-Württembergs Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag in Stuttgart. Im März 2018 hatte das Umweltministerium das Förderprogramm "Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher" als Teil der Solaroffensive der Landesregierung ...

