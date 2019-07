Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futuresmärkten am Donnerstag um 2,7K Kontrakte gefallen ist, was der erste Rückgang seit dem 26. Juni ist. Das Volumen fiel gleichzeitig um 6,8K Kontrakte. GBP/USD Widerstand liegt bei 1,2570 Das Cable scheiterte am Donnerstag an der 1,2570, während das Open Interest und das ...

