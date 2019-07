Der Optimismus gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt gut und so notiert der EUR/USD in der zweiten Wochenhälfte um 1,1270. EUR/USD schaut auf Daten der Eurozone und der USA Das Paar steigt heute die dritte Sitzung in Folge, während der 21-Tage-SMA bei 1,1280 einen starken Widerstand bietet. Unterstützte die Kursentwicklung durch die dovish Kommentare ...

