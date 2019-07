FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.07.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS WIZZ AIR TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3700 (3600) PENCE - BERENBERG RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1120 (1040) PENCE - BERNSTEIN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1600 (1440) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ESSENTRA PRICE TARGET TO 445 (430) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.36% TO 7537 (CLOSE: 7509.82) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 575 (540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 700 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 320 (380) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 860 (910) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 2070 (2080) P - KEPLER CHEUVREUX RAISES IAG TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 5.40 EUR - PEEL HUNT CUTS SENIOR PLC TO 'HOLD' ('ADD') - RBC CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2100 (2300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BAT PRICE TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3100 (2700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5900 (5300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3900 (3400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - REDBURN CUTS KAZ MINERALS TO 'SELL' ('NEUTRAL') - REDBURN CUTS RIO TINTO TO 'SELL' ('NEUTRAL') - RPT/GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7200 (7350) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 680 (710) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 535 (520) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob