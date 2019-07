Vaduz - Stefan Alder, Group Chief Information Officer von Avaloq, wird Leiter Group IT der LLB-Gruppe. Er tritt damit die Nachfolge von Stephan Schmidle an, der nach seinem 32-jährigen Engagement für die Liechtensteinische Landesbank in Pension geht. Als Group Chief Information Officer war Stefan Alder (44) während der letzten viereinhalb Jahre bei Avaloq für die strategische und operative...

