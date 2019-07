Zürich - Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr aus: Per 31. März 2019 beläuft sich die Anlagerendite auf 9.78% und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») auf 8.91%. Das vergangene Geschäftsjahr erlaubt es, eine steuerbefreite Dividende von CHF 14.80 pro Anteil auszuschütten. Der Nettoinventarwert (NIW) beträgt per 31. März 2019 CHF 295.

