Vor dem Großen Preis von Großbritannien hat Mercedes-Pilot Valtteri Bottas im Qualifying die Pole-Position in Silverstone geholt. Sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton fuhr am Samstag auf den zweiten, Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf den dritten Startplatz.



Dahinter folgen die beiden Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen und Pierre Gasly sowie Ferrari-Pilot Sebastian Vettel auf dem sechsten Platz. Renault-Pilot Daniel Ricciardo wurde im Qualifying in Silverstone Siebter. Dahinter folgen McLaren-Fahrer Lando Norris, Toro-Rosso-Pilot Alexander Albon und Ricciardos Renault-Teamkollege Nico Hülkenberg auf dem zehnten Platz.