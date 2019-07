Simona Halep hat das Tennis-Damen-Finale in Wimbledon gegen Serena Williams gewonnen. Die Rumänin besiegte die US-Amerikanerin in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2.



Zuvor hatte sich Halep im Halbfinale gegen die Ukrainerin Elina Svitolina in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:3 durchgesetzt. Williams hatte sich im Halbfinale in Wimbledon gegen die Tschechin Barbora Strýcová ebenfalls in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:2 durchgesetzt.