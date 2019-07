Das staatseigene Unternehmen Transnet SOC Ltd., das unter anderem die Hafenterminals betreibt, hat eine Reihe von Mitarbeitern an seinem Ngqura Container Terminal wegen Beteiligung an illegalen industriellen Handlungen suspendiert, was sich negativ auf die Hafengeschäfte von unter anderem insbesondere Zitrusfrüchten auswirkte, hieß es in einer Pressemitteilung. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...