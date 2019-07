In keinem anderen Land ist das Gemüse so beliebt wie bei uns. Gut 56.000* Tonnen oder 13,6 Mio. Knollen* Kohlrabi wurden 2018 hier geerntet. Kohlrabi gilt als urdeutsches Gemüse. Selbst wenn er in Asien mindestens ebenso populär ist! Die Deutschen haben sie schon immer gern gemocht und gegessen, aber auch international wird Kohlrabi inzwischen zu einem trendigen Newcomer....

Den vollständigen Artikel lesen ...