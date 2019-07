Wenn auch eher unsauber, vergegenwärtigt der Blick auf das größere Bild im Markt der Peugeot Aktie, dass sich der Kurs bereits seit mehreren Jahren stetig in die Aufwärtsrichtung bewegt. Im Preisbereich von 25 Euro kam es in den vergangenen Monaten jedoch bereits zwei Mal zu einer leichten Erschöpfung seitens der Käufer. Die aktiven Verkäufer waren in dieser Zone deutlich zu erkennen. Allerdings schafften diese es beim zweiten Mal nicht, ein tieferes ...

