Der chinesische Speicherhersteller plant in Europa den Bau einer Batteriefabrik mit 24 Gigawattstunden Kapazität, einer Fabrik für Kathodenmaterialien und eines Batterietechnologiezentrums. In welchem Land genau, ist noch offen.Svolt Energy Technology Co. Ltd hat erste Pläne für umfangreiche Investitionen in Europa veröffentlicht. Wie der chinesische Hersteller von Autobatterien und anderen Speicherlösungen meldet, sollen insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro in den Aufbau einer europäischen Batterieproduktion fließen. Geplant sind demnach eine 24-Gigawattstunden-Batteriefabrik, eine Fabrik für Kathodenmaterialien ...

