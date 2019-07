Der Solarprojektentwickler hep hat für das Burkina Institute of Technology eine Photovoltaikanlage gespendet und in Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen aufgebaut. Bereits 2016 baute der renommierte Architekt Francis Kéré im Departement Koudougou des westafrikanischen Landes Burkina Faso die weiterführende Schule Lycée Schorge. 2018 folgte das Burkina Institute of Technology. Hier werden junge Männer ...

