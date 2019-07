Der USD/CAD verlor in der vergangenen Woche 40 Pips und es scheint als ob er am Montag kein Interesse an einer Erholung hat. Aktuell beträgt der Tagesverlust -0,07 % bei 1,3020 und damit ist das 2019 Tief von 1,3016 nicht weit entfernt. Die breit angelegte USD Schwäche und die steigenden Ölpreise führen zu dem aktuellen Abwärtsdruck. Das Barrel WTI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...