Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der schwachen Vorwoche am Montag Boden gefunden und fester geschlossen. Händler sprachen von einer Stabilisierung. Das Geschäft verlief in ruhigen Bahnen. "Es sind Sommerferien, viele Anleger sind gar nicht da", sagte ein Händler. Unterstützung gab es aus den USA von der Konjunkturseite, wo sich die Stimmung in der Industrie im...

