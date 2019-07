London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben zum Start der neuen Woche eine freundliche Tendenz verzeichnet. Leicht positive Impulse kamen am Montag von gut aufgenommenen Konjunkturdaten aus China. So fielen die Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel im Juni besser als erwartet aus. Allerdings hatte sich das Wachstum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt wie erwartet im...

Den vollständigen Artikel lesen ...