Nachdem das Währungspaar USD/JPY die erste Tageshälfte in der Nähe der 107,80 verbracht hat, hat es in der letzten Stunde an Fahrt gewonnen und leichte Kursgewinne erzielt. Dennoch bleibt das Paar in seiner Handelsspanne stecken und wurde zuletzt etwas unter der Marke von 108 gehandelt. Das Fehlen bedeutender makroökonomischer Daten scheint das Paar ...

