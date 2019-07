In dieser Woche werden voraussichtlich die letzten ausländischen Frühkartoffeln in diesem Jahr in heimische Handelsketten geliefert. Vereinzelt sind noch Restbestände aus Israel vorhanden. Das Frühkartoffelangebot aus Deutschland nimmt stetig zu. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 28. KW 2019 " des Landesamts für Landwirtschaft,...

