Seit wenigen Wochen tendiert der Markt der Deutschen Post AG Aktie wieder in die Aufwärtsrichtung. Zumindest kurzfristig, sollten daher lediglich Einstiege in die Long-Richtung gesucht werden. Wie weit sich dieser junge Trend noch fortsetzen wird, ist grundsätzlich ungewiss. Jedoch lässt sich auch aus dem größeren Bild kaum etwas Klares ableiten, was auf die mittel- oder langfristige Tendenz hindeuten könnte. Da bis zum nächsten starken Widerstandsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...