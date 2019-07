Covestro hat nach dem Zwischenhoch am 01. Juli mit einem Kurs bei 46,36 Euro einige Punkte eingebüßt und notierte ein Tief bei 40,00 Euro im Juli. Danach ging es wieder in Bereiche um 42,00 Euro nach oben und im Moment entscheidet sich, ob die Aktie den Anschluss nach oben hält oder es wieder nach unten geht. Sollte sich der Kursanstieg am Dienstag bestätigen, sehen wir große Chancen auf weitere Kursgewinne. Die Chartindikatoren stehen im positiven ...

