Die Gemeinschaftswährung baut ihre pessimistische Haltung am Dienstag weiter aus und so fiel der EUR/USD zum Tagestief in den Bereich der 1,1250. EUR/USD Fokus auf Daten Das Paar verzeichnet am Dienstag die zweite Sitzung in Folge einen Verlust, während es sich vom jüngsten Hoch aus dem Bereich der 1,1280/90 zurückzog, welches mit der Powell Anhörung ...

